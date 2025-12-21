Щелковские дзюдоисты стали победителями международного турнира

сегодня в 19:45

В городе Сочи на федеральной территории «Сириус» завершился турнир по дзюдо «Битва городов». 13 дней ожесточенной борьбы, 24 российские и 8 иностранных юношеских сборных команд по дзюдо — из США, Франции, Словении, Южной Кореи, Монголии, Бразилии, Греции и Кубы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелкково.

19-го декабря в Академии единоборств состоялся грандиозный финал проекта, запущенного Федерацией дзюдо России и благотворительной программой «ДоброFON».

Команда «Щелково» вышла на татами в борьбе за чемпионское звание с командой «Нальчик». Щелковские парни показали все свое мастерство, проявили железную волю и забрали главный кубок — счет финальной встречи 13:3 — безоговорочная победа.

В составе команды выступили: Илья Топтыгин, Константин Резников, Абубакр Джураев, Алексей Топтыгин, Нико Сурманидзе, Илья Бушуев, Даниял Идармачев, Егор Бохонов, Хаитбек Джураев, Тимур Алиев, Артем Никулин, Абдула Сулейманов, Артур Джигкаев и Денис Кулигин.

«Поздравляем наших спортсменов и тренерский состав с этим впечатляющим результатом! Щелково вами гордится!», — отметили в администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.