Сборные России и Украины впервые встретятся на чемпионате по водному поло

Впервые после 2022 года сборные России и Украины сыграют друг против друга. Это произойдет в матче за седьмое место на чемпионате мира по водному поло, сообщает Mash.