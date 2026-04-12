Сборные России и Украины впервые встретятся на чемпионате по водному поло
Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости
Впервые после 2022 года сборные России и Украины сыграют друг против друга. Это произойдет в матче за седьмое место на чемпионате мира по водному поло, сообщает Mash.
Ватерполисты России — первые в командных спортивных дисциплинах, получившие разрешение на участие в международных турнирах.
И сразу им предстоит такая важная встреча — с командой Украины.
Игра состоится 13 апреля. Начало трансляции запланировано на 16:00.
