Сборные РФ и Ирана по баскетболу в среду сыграют товарищеский матч в Химках

Соперники проведут повторный матч, который также состоится в баскетбольном центре «Химки». Команда Зорана Лукича сыграет с командой Ирана 30 июля, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Приглашаю всех жителей Химок и гостей города прийти на товарищеский матч между сборными России и Ирана по баскетболу. Это отличная возможность поддержать наших игроков и насладиться интересной спортивной борьбой», — прокомментировал депутат Химок Евгений Иноземцев.

Игра пройдет 30 июля в 18:00 в баскетбольном центре «Химки» по адресу: улица Кирова, владение 27. Вход для болельщиков будет свободным.

Сбор российской команды начался 14 июля. Его первую часть игроки провели в подмосковном УТЦ «Новогорск», а затем переместились в Нижний Новгород, где продолжали тренировки до 24 июля.

После игр в Химках российские игроки отправятся в Египет, где в начале августа проведут две встречи с египетской национальной сборной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

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