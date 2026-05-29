Сборной РФ по футболу вручили серебряные медали после проигрыша Египту

Встречу сборных провели на стадионе в Каире, она закончилась победой египтян со счетом 1:0. На 65-й минуте матча гол в ворота россиян забил Мостафа Абдельрауф.

Команде Египта вручили трофей за победу в игре.

На этом товарищеском матче игроков поддерживали свыше 2 тыс. российских болельщиков.

В июне у сборной РФ запланировано две игры. Первая состоится 5 июня в Волгограде против сборной Буркина-Фасо, а вторая — на стадионе в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

