Сборная ЦСКА сыграет с командой друзей Игоря Акинфеева 20 августа в Химках

Сборная ЦСКА сыграет с командой друзей Игоря Акинфеева 20 августа на стадионе «Арена Химки», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В 2025 году турнир Игоря Акинфеева станет самым представительным за всю историю проведения, объединив команды из разных стран мира.

Кульминацией спортивного праздника станет гала-матч, в котором сыграют многократные чемпионы России, победители Кубка России, обладатели Кубка УЕФА и другие легенды российского футбола.

В составе «Сборной ЦСКА» сыграют: Алексей Березуцкий, Юрий Жирков, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Дмитрий Кузнецов, Игорь Аксенов, Сергей Самодин, Кирилл Панченко и другие. Возглавит команду Сергей Овчинников.

В составе «Сборной друзей Акинфеева» на поле выйдут: Дмитрий Булыкин, Владимир Рыков, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Андрей Каряка, Антон Чужой, Эдамс, Дмитрий Сычев (2Drots) и Александр Самедов. Место главного тренера займет Александр Мостовой.

Гала-матч пройдет по правилам кипербола — авторского формата игры в футбол, который разработан Игорем Акинфеевым. Команды сыграют в формате 8×8, а окончательный результат игры определится в серии пенальти.

В этот же день на стадионе «Арена Химки» пройдет финал кипербола и кипербатла, а такжефинал турнира Игоря Акинфеева.

«Второй год подряд наш турнир включает в себя гала-матч, где сыграют настоящие легенды. Сейчас дети фанатеют от Мбаппе, Дембеле, Ямаля и других, но те, кто выйдут на поле за „Сборную ЦСКА“ и „Сборную друзей Акинфеева“, на мой взгляд, ничуть не хуже современных кумиров, а, может быть, в чем-то и превосходят их. Не исключаю, что некоторые юные болельщики переключат свое внимание с игроков „Барселоны“ и „Реала“ на звезд нашего футбола. Очень рад, что турнир даст возможность посмотреть на игру легенд вживую. Ждем полные трибуны 20 августа!» — заявил Игорь Акинфеев.

Команды выйдут на поле в уникальной разработанной форме от PRIMERA. Комплект армейцев будет выполнен в золотом цвете, отсылая к юбилейному и победному 2005 году. Форма друзей Акинфеева изготовлена в бирюзовом цвете, как у вратарского комплекта капитана ПФК ЦСКА.

Билеты на гала-матч уже доступны по ссылке.

Важно: билеты на матч бесплатные, однако для прохода на стадион болельщикам необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке, и получить электронный билет.

Дата и время проведения гала-матча: 20 августа 2025 года в 16:00 (мск).

Место проведения гала-матча: Московская область, город Химки, улица Кирова, 24, стадион «Арена Химки».

Контакты для аккредитации СМИ: Михаил Гончаров, +7 967 185-72-42.

Следить за новостями турнира и расписанием матчей можно на официальных страницах Игоря Акинфеева в VK (https://vk.com/35igor_akinfeev) и Telegram (https://t.me/igor_akinfeev35).

Кубок Игоря Акинфеева проводится при поддержке партнеров проекта: ПСБ, «Спортмастер», DEMIX, «Страховой дом ВСК», «Доброфон», PRIMERA, Фонд «Страна Футбола», Akinfeev Makoday, «Кипербол», Министерство физической культуры и спорта Московской области, Федерация футбола Московской области, администрация г. о. Химки, а также информационных партнеров: «Матч ТВ», VSPORTE, Sport24, Спортс, Советский спорт, Телеканал 360 и РИАМО.

