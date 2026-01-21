Сборная Подмосковья завоевала семь медалей на Кубке России по шорт-треку

Сборная Московской области выиграла четыре золотые и три серебряные медали на IV этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях по шорт-треку, которые прошли в Саранске с 17 по 20 января 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная команда Московской области успешно выступила на IV этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях по шорт-треку, завоевав семь медалей. В активе спортсменов региона — четыре золота и три серебра.

Елена Серегина из областного Центра олимпийских видов спорта в Коломне стала победительницей на дистанции 500 метров среди женщин, показав результат 44,033 секунды. Серебро на этой дистанции досталось спортсменке из Свердловской области, бронза — представительнице Санкт-Петербурга.

Серебряные медали Кубка России также завоевали Фаиля Аймалетдинова на дистанции 1000 метров среди женщин и мужская эстафетная команда Московской области на 5000 метров в составе Никиты Николаева, Петра Котмакова, Якова Шуляка, Михаила Ракитина и Павла Конычева.

На всероссийских соревнованиях среди юниорок Алиса Руссу выиграла золото на дистанциях 500 и 1500 метров, а также в эстафете на 3000 метров вместе с Анной Козулиной, Вероникой Шарай и Марией Соловьевой. В юниорской эстафете на 3000 метров серебро завоевала команда Егора Чекмарева, Дмитрия Власова, Сергея Тремаскина и Ивана Киприна из спортивной школы «Комета» (Коломна).

Соревнования прошли в Саранске в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.