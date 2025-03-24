Сборная Подмосковья завоевала четыре золота на первенстве РФ по шорт-треку

​Подмосковные спортсмены выиграли четыре золотые награды на первенстве России по шорт-треку среди юниоров и юниорок до 19 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В индивидуальных стартах трижды на высшую ступень пьедестала поднялась Фаиля Аймалетдинова. Она показала лучшее время на дистанциях 500, 1000 и 1500 м.

​В забеге на 500 м представительница Подмосковья показала результат в 43,898 секунды, опередив на 1,676 секунды ближайшую преследовательницу Альбину Алиеву из сборной Москвы. Третьей финишировала петербурженка Мария Метелкина — 45,124 секунды.

​Фаиля Аймалетдинова в старте на 1000 м снова оказалась быстрее всех — 1 минута и 37,750 секунд. На этот раз её преимущество над главными конкурентками Альбиной Алиевой и Марией Метелкиной составило 0,289 секунды и 0,401 секунды соответственно.

​С дистанцией 1500 метров спортсменка из Московской области справилась за 2 минуты и 32,474 секунды. Второе место заняла Виктория Чумбаева из Свердловской области — 2 минуты и 32,512 секунды. И замкнула призовую тройку москвичка Анастасия Баранова — 2 минуты и 32,565 секунды.

​Кроме того, Фаиля Аймалетдинова выступала в составе подмосковной сборной в эстафете на 3000 метров. Вместе с ней честь региона отстаивали Алиса Руссу, Вероника Шарай, Елена Купалева и Анастасия Козулина. Юниорки из Московской области пришли к финишу первыми, им потребовалось 4 минуты и 30,082 секунды. «Серебро» на счету сборной Санкт-Петербурга — 4 минуты и 30,128 секунды. Почётное третье место заняла команда Москвы — 4 минуты и 30,219 секунды.

​Первенство России по шорт-треку среди юниоров и юниорок до 19 лет состоялось с 20 по 23 марта в городе Саранск. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.