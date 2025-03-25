Сборная Подмосковья завоевала 1 место в соревнованиях по синхронному плаванию

Четыре золотые и одну серебряную медаль завоевали подмосковные спортсмены на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Жемчужина Югры». Данный результат позволил сборной команде Московской области занять первое место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Также в рамках соревнований прошел этап Гран-при, который является отбором на VI летнюю Спартакиаду молодежи России 2025 года. Подмосковные юниоры завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали.

В составе сборной Московской области выступали синхронисты регионального Училища олимпийского резерва № 4 и СШОР по водным видам спорта.

В соревнованиях приняли участие более 170 спортсменов из 16 субъектов Российской Федерации.

Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Жемчужина Югры» и этап Гран-при среди мужчин, женщин, юниоров 15-20 лет и юниорок 15-19 лет прошли с 20 по 22 марта. Турниры проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.