Сборная Подмосковья завоевала 1 место на первенстве РФ по бадминтону

Подмосковная сборная заняла первое место в командных соревнованиях в рамках первенства РФ по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе сборной команды Подмосковья на высшую ступень пьедестала поднялись Марина Тарасова, Валентин Семенов, Захар Кель, Артём Переверзев, Валерий Старостин, Илья Козловский, Варвара Скворцова, Виктория Ерохова, Василиса Ицкова и Арина Вуйтикова.

Подмосковные спортсмены представляли городские округа: Щелково, Орехово-Зуевский, Коломна, Воскресенск, Раменский и Одинцовский.

​Второе место в командных соревнованиях заняла сборная Москвы. И третью ступень пьедестала разделили команды Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

​Командное первенство России по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет состоялось с 1 по 2 марта в городе Саратов. В соревнованиях принимали участие представители 16 регионов страны.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.