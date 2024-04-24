сегодня в 19:26

Сборная Подмосковья заняла призовые места на чемпионате по боевому единоборству

​Спортсмены из Подмосковья заняли первые места в общекомандных зачетах по итогам чемпионата и первенства России по восточному боевому единоборству в дисциплине «сито-рю», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках чемпионата страны представители региона завоевали 6 золотых, 6 серебряных и 14 бронзовых медалей. На первенстве России в копилке сборной Подмосковья насчиталось 12 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовая награда.

Тренер сборной Московской области Андрей Поляков удостоился премии «Тренер года» в дисциплине сито-рю. Также представители Подмосковья Ксения Астахова и Максим Друсинов были признаны лучшими спортсменами года.

​Чемпионат и первенство РФ по восточному боевому единоборству в дисциплине сито-рю прошел с 17 по 22 апреля в городе Лобня Московской области.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 27 регионов РФ.

Турниры состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.