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Сборная Подмосковья заняла первое общекомандное место на чемпионате ЦФО по боксу

Первые общекомандные места завоевали подмосковные боксеры на чемпионате Центрального Федерального округа (ЦФО) по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет. В копилке представителей региона 22 медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Среди мужчин обладателями золотых медалей стали Глеб Мурашов (до 57 кг, Мытищи), Даниил Хоружий (до 60 кг, Подольск), Тигран Мнацаканян (до 67 кг, Ногинск), Леон Курчиев (до 71 кг, Ивантеевка), Андрей Егоров (до 75 кг, Истра, СШОР по боксу) и Михаил Усов (до 80 кг, Подольск).

Серебро завоевали Матвей Разживин (до 51 кг, Дмитров), Сергей Оганисян (до 80 кг, Люберцы) и Андрей Воеводин (до 86 кг, Дзержинский).

Бронзовыми призерами чемпионата стали Борис Шикунов (до 63,5 кг, Подольск), Арцруни Хачатрян (до 67 кг, Подольск, Люберцы), Кирилл Ерофеев (до 75 кг, Ногинск), Андрей Максименко (до 75 кг, Подольск) и Владислав Комаров (92+ кг, Люберцы).

Подмосковный спортсмен Андрей Егоров удостоен специального приза «За волю к победе», Михаил Усов признан лучшим боксером турнира, а Глеб Мурашов получил награду «За лучшую технико-тактическую подготовку».

В составе женской команды спортсменки Дарья Калачева (до 50 кг, Серпухов), Полина Спирина (до 54 кг, Домодедово), Светлана Макарова, (до 70 кг, Дмитров) Дарья Панова (до 75 кг, Электросталь) и Евгения Турчина (81+ кг, Подольск) завоевали награды высшей пробы.

Серебряным призером стала Любовь Макеева (57 кг, Клин), а Таисия Бородина (57 кг, Королев) и Гульнара Каримжанова (63 кг, Чехов) пополнили копилку сборной Московской области бронзовыми медалями.

Подмосковная спортсменка Полина Спирина признана лучшим боксером турнира.

Чемпионат ЦФО по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет проходил с 19 по 24 августа во Владимире. Участниками соревнований стали более 100 боксеров из 17 субъектов ЦФО.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.