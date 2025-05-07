Сборная Подмосковья заняла первое место на первенстве России по софтболу

Подмосковные спортсменки завоевали золотые медали на первенстве России по софтболу среди юниорок до 22 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На пути к победе в первенстве страны сборная Подмосковья обыграла сборную Башкортостана (24:0), Свердловска (21:0), Москвы (9:3), Челябинска (17:0), Хабаровска (23:0), Крым (15:0), Санкт-Петербурга (7:0), Ростова (21:0) и Краснодара (19:0).

​В большом финале турнира подмосковные софтболистки снова встретились с москвичками и петербурженками. Команда Северной столицы была повержена со счётом 10:0, а столичная сборная потерпела поражение со счётом 8:0.

​Первенство России по софтболу среди команд юниорок до 22 лет проходило в посёлке городского типа Тучково Рузского муниципального округа с 28 апреля по 6 мая. В турнире принимали участие более 200 спортсменок из 10 регионов РФ.

Данные соревнования являлись отбором на участие в Спартакиаде молодежи России и проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее в Республике Крым состоялось первенство России по софтболу среди юниорок от 12 до 18 лет. За звание лучшей командыстраны боролись восемь команд из пяти регионов РФ. По итогам десяти соревновательных дней победу одержал подмосковный клуб «Звезда» из Рузского муниципального округа. В финале турнира, после 3,5 часов упорной борьбы, на тайм-бреке, проигрывая шесть мячей, игроки «Звезды» смогли сначала сравнять счет, а затем вырвать победу у софтболисток из столичной команды «Индианс». Встреча завершилась со счетом 12:11 в пользу коллектива из Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.