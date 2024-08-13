Сборная Подмосковья заняла 1 место в финале спартакиады учащихся по кикбоксингу

Спортсмены Московской области завоевали 8 медалей в финале XII летней спартакиады учащихся России по кикбоксингу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представители региона привезли домой 4 серебряные и 4 бронзовые награды. По итогам соревнований подмосковная сборная завоевала первое общекомандное место.

Серебро в финале летней Спартакиады завоевали Макар Косырев в дисциплине «поинтфайтинг», Никита Рындов в дисциплине «лайт-контакт», а также Алик Папян и Степан Новиков в дисциплине «фулл-контакт».

Бронзовыми призерами соревнований стали Никита Петрунев в дисциплине «поинтфайтинг», Егор Фомичев и Егор Бурдин в дисциплине «лайт-контакт», и Егор Петров в дисциплине «фулл-контакт».

Финал летней Спартакиады учащихся по кикбоксингу собрал атлетов, прошедших строгий отбор на всероссийских соревнованиях и вошедших в число 16 сильнейших спортсменов России в своей весовой категории. В турнире участвовали более 100 бойцов из 35 регионов страны. Состязания проходили в трех дисциплинах: «фулл-контакт» (юноши 15−16 лет), «лайт-контакт» (юноши 13−15 лет) и «поинтфайтинг» (юноши 13−15 лет).

Турнир по кикбоксингу проходил в спортивном комплексе «Победа» в г. Барнаул (Алтайский край) 7 и 8 августа. Летняя Спартакиада учащихся проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.