Сборная Подмосковья заняла 1 командное место первенства РФ по грэпплингу-ги

Спортсмены из Подмосковья завоевали 22 золотых, 14 серебряных и 20 бронзовых наград на первенстве России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги в Люберцах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам соревнований в разделе «грэпплинг-ги» на счету борцов из Подмосковья 30 медалей: 11 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых. В общекомандном зачете сборная Московской области заняла первое место, сенсационно опередив сборную Республики Дагестан. Третье место за представителями Республики Башкортостан.

​В другом соревновательном разделе — «грэпплинг» — в копилке подмосковных спортсменов 26 медалей: 11 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых. По итогам зачета среди субъектов РФ Московская область удостоилась второго места. Первое место в активе дагестанских грэпплеров. Замкнула тройку призеров Чеченская Республика.

​Первенство России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги состоялось с 5 по 15 июля в спорткомплексе «Триумф» городского округа Люберцы. В соревнованиях приняли участие более 1300 спортсменов из 56 регионов России. Честь Московской области отстаивали свыше 100 борцов.

​Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.