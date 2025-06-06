Сборная Подмосковья взяла три медали на Кубке Защитников Отечества среди ветеранов СВО

​Подмосковная команда ветеранов СВО удостоилась одной золотой и двух серебряных наград на Кубке Защитников Отечества среди сборных Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первое место в турнире по пулевой стрельбе занял подмосковный спортсмен Алексей Кардашевский. Он выступал в спортивном классе «SH1» и показал результат в 96,4 балла.

​В соревнованиях по волейболу сидя подмосковные герои СВО заняли второе место. На пути к финалу они нанесли поражение сборным: Ярославской, Брянской, Тульской областей и дважды Владимирской области. При этом команда Московской области вышла в финал, не проиграв ни в одном сете. Лишь в заключительном кубковом матче ветераны спецоперации из Подмосковья уступили соперникам из Белгородской области. Всего в турнире принимали участие 12 сборных регионов округа.

​«Второе место — это хороший результат, который позволит команде сделать определенные выводы. Команд было много, и мы поняли, что нужно еще больше тренироваться. У нас несколько игроков совсем «новенькие», буквально кто-то пришел на пару тренировок, кто-то занимается с марта, кто-то с февраля. У нашей команды есть потенциал, есть к чему стремиться. На собрании команды, которую мы провели после окончания игр, принято решение о дальнейших усиленных тренировках. Наш основной костяк — это ребята из Кубинки, вот на этой спортивной базе мы и будем тренироваться. Решено проводить не менее двух занятий в день. Хочу поздравить областную сборную команду с серебряными медалями и пожелать им дальнейших побед», — прокомментировал выступление команды старший тренер Николай Зеликов.

​Вторую серебряную награду в копилку Московской области положил Аракел Саносян. Он представлял регион в соревнованиях по пауэрлифтингу в абсолютной весовой категории и установил личный рекорд. Его результат составил 185 килограммов.

​Кубок Защитников Отечества среди ветеранов СВО Центрального федерального округа проходил со 2 по 6 июня в городе Тула. В турнире принимали участие порядка 200 спортсменов из 18 регионов ЦФО. На Кубке были представлены шесть адаптивных дисциплин: волейбол сидя, пауэрлифтинг, настольный теннис, пулевая стрельба, стрельба из лука и спортивное метание ножа. В состав сборной Московской области вошли 14 спортсменов. Все они являются участниками СВО. Среди них кавалеры ордена Мужества и медали за освобождение Мариуполя. Победители и призеры соревнований получат право выступить во всероссийском финале Кубка.

​В торжественной церемонии открытия Кубка Защитников Отечества принимали участие министр спорта РФ Михаил Дегтярев и секретарь Государственного совета РФ, помощник президента РФ Алексей Дюмин.

​Мероприятие проводилось в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Кубок Защитников Отечества призван содействовать физической и психологической реабилитации ветеранов СВО, укреплению их здоровья и социальной адаптации, а также популяризации спорта и здорового образа жизни.

​Победителем первого Кубка Защитников Отечества по зимним видам спорта стала подмосковная следж-хоккейная команда «Гвардия», в составе которой выступают ветераны СВО.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.