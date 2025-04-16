сегодня в 13:18

Сборная Подмосковья взяла серебро на чемпионате России по футзалу для глухих

Футболистки из Подмосковья удостоились серебряных наград чемпионата России по футзалу спорта глухих среди женских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Подмосковная команда по итогам кругового отборочного этапа заняла второе место и вышла в полуфинал, где сразилась со сборной Санкт-Петербурга. Встреча завершилась с минимальным преимуществом в пользу спортсменок из Московской области — 1:0. В финальном противостоянии сошлись команды Москвы и Подмосковья. С минимальным перевесом в счете победу одержали столичные футболистки — 1:2.

Валентина Головина из подмосковной сборной стала лучшим игроком турнира.

​Почетное третье место национального чемпионата заняли представительницы Северной столицы. В борьбе за бронзу они обошли команду Свердловской области.

​Чемпионат России по футзалу спорта глухих среди женских команд проводился в городе Ставрополь в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.