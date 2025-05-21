Сборная Подмосковья взяла два общекомандных места на первенстве ЦФО по грэпплингу

Подмосковные спортсмены завоевали 140 медалей на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В копилке сборной региона целая россыпь наград: 68 золотых, 42 серебряные и 30 бронзовых. Данный результат позволил подмосковным борцам занять два первых места общекомандного зачета среди 17 субъектов ЦФО во всех дисциплинах соревнований: «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».

​«Я впервые принимаю участие в соревнованиях такого уровня. Мне очень понравилось. Было очень тяжело, но мне удалось пройти отбор на первенство России. Еще очень круто, что на этом турнире боролись и взрослые борцы, мастера спорта. Было приятно вживую смотреть на их борьбу. Особенно на то, как борется наш тренер. Днем он за нас болел, а вечером мы болели за него всей командой. Наш тренер нам всегда говорит на тренировках, что сборная Московской области самая сильная. И сегодня я в этом убедился», — поделился эмоциями Тимофей Михнев из городского округа Лыткарино.

​Ключевая особенность данного турнира заключалась в том, что они являлись отбором на первенство и чемпионат России. Борцы, занявшие первые и вторые места, получили право принять участие в главных соревнованиях сезона в стране. Таким образом, на счету подмосковных спортсменов рекордные 110 путевок.

​Московскую область представляли борцы из городских и муниципальных округов: Красногорск, Мытищи, Коломна, НароФоминский, Раменский, Серпухов, Лыткарино, Подольск и Домодедово.

​Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги проходили в городе Орел с 16 по 19 мая.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.