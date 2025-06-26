Сборная Подмосковья взяла 3-е общекомандное место на первенстве РФ по грэпплингу

Спортсмены из Подмосковья удостоились 9 золотых, 12 серебряных и 23 бронзовых медалей на первенстве России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В разделе «грэпплинг» сборная региона заняла третье место общекомандного зачёта среди 59 регионов РФ, уступив командам из Москвы и Республики Дагестан. По итогам второго соревновательного раздела «грэпплинг-ги» Подмосковные борцы также замкнули тройку сильнейших коллективов. Лучший результат у сборной Новосибирской области, а второе место занял Краснодарский край.

​«Мне посчастливилось принять участие в первенстве России по грэпплингу и испытать свои силы на одном из самых тяжелых и конкурентных турниров в нашей стране, а также побороться за путевку на первенство мира. Это, можно сказать, исторические соревнования, ведь в этом году в них принимает участие рекордное количество человек из рекордного количества регионов нашей страны. За четыре дня борьбы я наблюдал высочайший уровень спортсменов, кто полностью отдавался своему любимому делу. Еще меня восхитила организация, каждому аспекту проведения первенства было уделено особое внимание. Финальные схватки проводились в театральной атмосфере. Это, разумеется, никого не оставило равнодушным», — поделился эмоциями участник соревнований Станислав Григорьев из городского округа Красногорск.

​Первенство России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги проходило с 18 по 23 июня в городе Каспийск во Дворце спорта имени «Али Алиева». В этом году соревнования объединили рекордное количество участников — более 1400 из 59 регионов России. Победители турнира получают право в составе национальной сборной принять участие в первенстве мира, которое пройдет в Греции в ноябре 2025 года.

​Первенство России проводилось в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.