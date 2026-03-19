Сборная Подмосковья выиграла золото чемпионата России по биатлону в Тюмени

Сборная Московской области завоевала золотую медаль в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону, который проходит с 14 по 22 марта 2026 года в Тюмени. В составе команды выступили Анастасия Халили, Кристина Резцова, Кирилл Стрельцов и Саид Каримулла Халили, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные биатлонисты стали победителями командных соревнований в смешанной эстафете. Регион представляли спортсмены областного Центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры.

Второе место заняла команда Белоруссии, бронзу завоевали биатлонисты Тюменской области.

«Сегодня все друг за друга бились, причем бились до самого конца, независимо от того, что мы шли лидерами. Каждый хотел сделать лучше для следующего. Сегодня был крутой настрой!» — прокомментировала телеканалу «Матч ТВ» Кристина Резцова.

Она отметила высокий командный настрой на протяжении всей гонки.

«Девочки создали хороший запас, что позволило лично мне ехать своим темпом. Плюс надо отметить всю нашу большую команду — сервис-бригада, тренерский штаб. Сегодня все сработали на отлично, и поэтому получили такой результат», — сказал журналистам после финиша Саид Каримулла Халили.

Ранее на этом чемпионате представители Подмосковья завоевали еще шесть наград. Анастасия Халили стала второй в суперспринте на 7,5 км, выиграла золото в гонке преследования и бронзу в спринте. Саид Каримулла Халили победил в спринте на 10 км и гонке преследования, а Кристина Резцова взяла серебро в гонке преследования. Всего в активе сборной региона — четыре золота, два серебра и одна бронза.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.