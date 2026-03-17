Сборная Подмосковья выиграла турнир по самбо в Мытищах

В Мытищах 14 марта прошел IV межрегиональный турнир по самбо памяти заслуженного тренера России Михаила Тихомирова. В соревнованиях участвовали более 550 спортсменов из 16 регионов России и команда Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир состоялся в Центре единоборств СК «Строитель» и был организован в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». На ковер вышли представители 16 субъектов РФ, а также юношеская сборная Узбекистана.

По итогам соревнований сборная Московской области заняла первое место в медальном зачете. Спортсмены региона завоевали 22 золотые, 27 серебряных и 45 бронзовых медалей. Команда Узбекистана стала второй в неофициальном зачете с тремя золотыми и тремя бронзовыми наградами. Третье место по количеству медалей заняла сборная Москвы — два золота и шесть серебряных наград.

Михаил Иванович Тихомиров был почетным президентом Международной и Всероссийской федераций самбо и заслуженным тренером России. Он посвятил жизнь тренерской и руководящей работе, занимал пост первого вице-президента Международной федерации любителей самбо, возглавлял Всероссийскую федерацию самбо и FIAS, имел государственные и ведомственные награды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.