Сборная Подмосковья выиграла первенство России по водному поло U17

Сборная Московской области завоевала золото первенства России по водному поло среди юношей до 17 лет, которое прошло с 11 по 16 мая 2026 года в Астрахани. В финале подмосковные спортсмены обыграли команду Татарстана, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В состав сборной Подмосковья вошли спортсмены УОР № 4 из Чехова: Богдан Аверченко, Денис Аникин, Дмитрий Вигерин, Кирилл Горобец, Денис Джево (капитан), Ярослав Левин, Владимир Пащин, Данил Плотников, Никита Сафронов, Кирилл Сказочкин, Николай Топильский и Артем Шальнев. Также регион представляли спортсмены СШОР по водным видам спорта из Рузы — Иван Косарев, Гарик Манукян и Александр Оленин.

Лучшим вратарем турнира признан Иван Косарев. Бронзовые медали завоевала команда из Волгограда.

Первенство прошло в рамках федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях участвовали сильнейшие команды из разных регионов страны. Водное поло является олимпийским видом спорта и входит в программу летних Игр с 1900 года для мужчин и с 2000 года для женщин. Турнир среди юношей до 17 лет рассматривается как важный этап подготовки спортивного резерва для национальной сборной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.