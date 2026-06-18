Сборная Подмосковья выиграла мемориал Бормана в Уфе

Сборная Московской области победила на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана, которые прошли 11 и 12 июня в Уфе. В финале подмосковные спортсмены обыграли команду Сибирского федерального округа со счетом 8:2, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир проходил в формате матчевых встреч «стенка на стенку». В решающем поединке сборная Подмосковья оказалась сильнее соперников из Сибири. Бронзу завоевала команда Республики Башкортостан, которая в матче за третье место победила сборную Самарской области.

В состав команды региона вошли спортсмены СШОР по единоборствам из Красногорска Асрорбек Ахмедов, Атеш Бадалов, Тамирлан Гетигежев, Максим Головенчиц, Аъзамхон Ишанов и Арсен Кудаев. За сборную также выступили представители СШОР «Комета» из Подольска Тимофей Черников, Кирилл Дудкин и Дмитрий Тельпиз, а также Петр Митусов из коломенской СШОР по единоборствам.

Юбилейный, 40-й мемориал Владимира Бормана собрал сильнейшие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Московской, Самарской и Тюменской областей, Башкортостана и Татарстана. Соревнования посвятили памяти выдающегося тренера, воспитавшего более 40 мастеров спорта, и провели в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.