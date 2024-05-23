Сборная Подмосковья ведет борьбу за трофей международного турнира «Студмир»

сегодня в 12:34

Сборная команда Московской области, составленная из игроков студенческой хоккейной лиги региона, начала путь за трофей международного турнира по хоккею среди студенческих сборных «Студмир», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях принимают участие команды из Московской, Тверской, Томской областей, Москвы, Республики Татарстан, Китайской Народной Республики, а также сборная России СХЛ U21.

Сборную Подмосковья представляют игроки из филиала РАНХиГС г. о. Красногорск, мытищинского «ПРОСВЕТ», РМАТа из Воскресенска, клинского филиала РГСУ и «ПССИ» из Подольска.

22 мая прошел первый игровой день турнира. Подмосковные хоккеисты встретились со сборной России СХЛ U21. Со счетом 3:1 победили спортсмены из национальной команды.

Сегодня, 23 мая, команда Московской области сыграет с хоккеистами из Томской области. Трансляцию игр можно посмотреть на ютуб-канале федерации хоккея Республики Татарстан.

Международный турнир по хоккею среди студенческий сборный «Студмир» проходит с 22 по 25 мая в Казани. Соревнования проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.