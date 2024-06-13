Жуткая авария с мотоциклом произошла в Кемерове, есть раненые

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ГАИ: два человека пострадали при столкновении Toyota и мотоцикла в Кемерове

В Кемерове произошла авария с участием иномарки Toyota Land Cruiser и мотоцикла. В результате случившегося пострадали два человека, находившихся на байке, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

ДТП случилось примерно в 15:50 четверга, 13 июня. На улице Тухачевского столкнулись иномарка и байк, в результате чего мотоцикл едва не разлетелся на мелкие части. Кадры с места событий в Сети опубликовала полиция.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — проинформировали правоохранители.

После аварии в больницу увезли пассажира и водителя байка. Детали и обстоятельства ДТП выясняются.