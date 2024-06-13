В Южной Осетии хотят открыть детский технопарк для обучения работе с дронами

сегодня в 19:19

Первый замминистра образования и науки Республики Южная Осетия Александр Галаванов рассказал, что в двух школах Цхинвала внедрили электронный журнал, сообщает «ФедералПресс» .

По его словам, инновация показывает положительный результат — педагоги и родители с учениками на постоянной основе пользуются онлайн-журналом.

«Должен отметить, что все прошло даже лучше, чем мы ожидали», — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что также республика задумалась об открытии детского технопарка на базе нынешней станции юных техников. Там дети смогут обучаться 3D-моделированию и работе с дронами.

За счет этого Южная Осетия сможет подготовить квалифицированные кадры для будущего, отмечают местные власти.