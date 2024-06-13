Молочный завод загорелся в кузбасских Топках

сегодня в 19:16

Десятки спасателей тушили пожар на молочном заводе в Кемеровской области

В городе Топки (Кемеровская область) произошел пожар на предприятии, которое производит молочную продукцию. Над тушением огня работали 40 спасателей на дюжине спецмашин, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на МЧС России.

По информации чрезвычайного ведомства, огонь вспыхнул на крыше производственного помещения. Изначально сотрудники спасательных служб смогли локализовать возгорание на площади 800 квадратных метров, после чего пожар был полностью ликвидирован.

МЧС также выкладывало в Сеть кадры с места пожара. Информации о наличии пострадавших в результате ЧП не поступало, причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.