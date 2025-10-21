Сборная Подмосковья стала победителем первенства России по хоккею на траве

Подмосковная команда стала победителем первенства России по хоккею на траве среди юниорок (15-21 год), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили по круговой системе. Сборная команда региона, в составе которой выступали воспитанницы СШОР по игровым видам спорта и Центра спортивной подготовки № 8, выиграла каждую из встреч с соперницами и стала обладателем золотых медалей турнира.

Серебряными призерами первенства стали спортсменки из Республики Татарстан, а замкнули тройку лидеров столичные хоккеистки.

Добавим, что подмосковные спортсменки стали обладателями индивидуальных наград: Александра Ерошина — лучший нападающий, а Кристина Быкова — лучший игрок первенства.

В соревнованиях приняли участие восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республик Татарстан, Башкортостан и Крым. Первенство России по хоккею на траве среди юниорок (15-21 год) прошло в городе Крымск (Краснодарский край) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.