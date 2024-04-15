Сборная Подмосковья стала чемпионом России по торболу

Подмосковная сборная в рамках группового этапа провела шесть встреч, после которых вышла в полуфинальную стадию. В матче за выход в финал спортсмены из Московской области обыграли сборную Москвы со счетом 8:4. В финальной игре команде из Подмосковья противостояла сборная Новосибирской области, выигравшая чемпионаты России более 20 раз. Первый тайм остался за сибиряками — 1:2. Во втором тайме, подкорректировав игру, Московская область смогла переломить ход встречи и выиграть с общим счетом 3:2.

​«После первого тайма, когда проигрывали 1:2, в перерыве сказал ребятам, что все идет по плану. Они немного были удивлены этому, но мы разбирали досконально игру соперника, поэтому я знал, каким образом можно переломить матч во втором тайме. В итоге парни выполнили тренерскую установку на все 100%», — прокомментировал старший тренер сборной Московской области Дмитрий Шипилов.

​Лучшим игроком чемпионата России был признан подмосковный спортсмен Александр Виноградов. Игроки сборной представляли городские округа: Королев, Мытищи, Подольск, Пушкинский и Одинцовский округ.

​«Пока даже не осознаю тот факт, что мы смогли обыграть Новосибирск. Первые секунды после финального свистка — как в тумане. Сейчас просто безмерная радость за нашу команду!» — поделился игрок подмосковной сборной Владислав Кирьянов.

Женская команда Московской области остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место.

​Чемпионат России по торболу спорта слепых среди мужских и женских команд прошел с 6 по 12 апреля в Раменском. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.