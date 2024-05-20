Сборная Подмосковья стала чемпионом России по керлингу
Фото - © Федерация кёрлинга России
Сборная Московской области завоевала золотые медали чемпионата России по керлингу среди смешанных команд. Данный титул стал третьим для подмосковных спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
В финале соревнований сборная Московской области обыграла сборную Москвы. В составе команды региона чемпионами страны стали Александр Еремин, Ирина Рязанова, Михаил Васьков, Анастасия Мищенко.
С 2024 года на важных Всероссийских соревнованиях утверждена награда «За спортивное мастерство». Путем голосования спортсмены выбирают победителя в данной номинации. В этом году награду получил подмосковный спортсмен Алексей Стукальский из команды «Московская область — 2».
В соревнованиях приняли участие 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Иркутской областей, Приморского и Красноярского краев.
Чемпионат России по керлингу прошел с 14 по 20 мая в городе Иркутск в Ледовом дворце «Байкал». Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.