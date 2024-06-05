Сборная Подмосковья стала бронзовым призером международного турнира по хоккею

Команда РАНХиГС из г. о. Красногорск стала обладателем бронзовых медалей открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В матче за третье место Большого Кубкаподмосковные хоккеисты встретились с представителями РГСУ из Москвы. Со счетом 5:2 победили студенты из Красногорска.

В прошлом сезоне команда РАНХиГС не смогла войти в призовую тройку при восьми участниках чемпионата однако в этом году среди 35 команд, коллектив из Подмосковья стал бронзовым призером соревнований.

Самая молодая команда открытого чемпионата СХЛ Москвы и Московской области — «Армада» из Одинцовского г. о. стала серебряным призером в Малом Кубке, а замкнули призовую тройку еще одни представители Московской области — хоккеисты Губернского колледжа из г. о. Серпухов.

Кроме того, в Подмосковье в розыгрыше Большого Кубка представляли семь команд из Клина, Чехова, Красногорска, Воскресенска, Электростали, Балашихи и Мытищ.

Соревнования проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.