Сборная Подмосковья взяла бронзу чемпионата среди женщин и девушек по шахматам

Женская сборная по шахматам из Московской области сумела завоевать бронзу на командном чемпионате России. В ходе соревнований представительницы региона сумели выиграть две медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Команда из Подмосковья потерпела два поражения, однако в последствии смогла одержать несколько побед. В седьмом туре они снова проиграли команде из Санкт-Петербурга. Чтобы иметь шанс на медали, женской сборной Подмосковья требовалось две последовательные победы. В восьмом туре Баира Кованова, Маргарита Лысенко, Ирина Судакова, Екатерина Смирнова и Ирен Люцингер одолели команду из Москвы. В борьбе за призовые места они также победили крымскую «Киммерию», обеспечив себе бронзовую медаль.

В турнире среди девушек подмосковная команда повторила успех своих старших коллег, одержав шесть побед и потерпев три поражения. В составе сборной выступали Мария Малахова, Мария Рыбакова, София Гаер, Александра Морозова и Виктория Горская.

Командный чемпионат России по шахматам проходил в Сочи с 1 по 10 мая. Этот турнир был проведен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.



«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», - добавил губернатор.