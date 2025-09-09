Сборная Подмосковья победила на Всероссийском турнире «Спортивное будущее Родины»

Подмосковные спортсмены удостоились золотых медалей по итогам всероссийских соревнований по лапте «Спортивное будущее Родины» на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярева среди юношей 13-14 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В турнире принимали участие шесть сильнейших юношеских сборных нашей страны, прошедших отбор на соревнованиях в Республике Удмуртия в августе этого года.

​В первом матче группового этапа сборная Подмосковья одолела представителей Ростовской области. Затем подопечные Евгения Тынчерова нанесли поражение команде Республики Марий Эл. Две победы подряд обеспечили спортсменам из Московской области путевку в финал турнира. В заключительной игре с принципиальным соперником — сборной Ярославской области, победу одержал подмосковный коллектив.

«Турнир завершил сезон выступления наших ребят в этой возрастной группе на всероссийских соревнованиях. Я благодарен каждому игроку команды за самоотдачу, уверенность в своих силах, терпение и тяжелый ежедневный кропотливый труд, вместе с которым мы шли бок о бок на протяжении всего года», — сказал тренер юношеской сборной Московской области Евгений Тынчеров.

​Золотые награды завоевали: Никита Трофимов, Никита Топтов, Иван Самошкин, Савелий Самошкин, Жан Капизов, Михаил Портнов, Данила Ковга, Артем Райлян, Федор Карпов и Тимур Бобораджабов.

​Подводя итоги года в возрастной категории 13-14 лет, напомним, что сезон состоял из четырех спортивных мероприятий, три из которых удалось выиграть юношам из Московской области. На всероссийском турнире «Золотая бита» спортсмены из Московской области завоевали серебро, уступив соперникам из Ярославской области.

​Всероссийские соревнования по лапте «Спортивное будущее Родины» на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярева среди юношей 13-14 лет прошли с 6 по 7 сентября в городе Москва.

Турнир состоялся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.