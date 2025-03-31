Сборная Подмосковья по волейболу заняла 3 место на первенстве России

Подмосковные волейболистки завоевали бронзовые медали на первенстве России по волейболу среди девушек до 16 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

На стадии квалификационного группового этапа команда Подмосковья одержала три победы — над сборными Оренбургской, Тюменской и Вологодской областей. Затем, в финальной групповой стадии, спортсменки из Подмосковья одолели соперниц из Татарстана и из Свердловской области. В заключительной встрече финального группового этапа волейболистки Московской области уступили команде из Челябинской области, и, таким образом, вышли со второго места в полуфинал первенства страны.

​В матче за выход в финал подмосковная сборная потерпела поражение от команды Краснодарского края, но в игре за третье место подопечные Игоря Карпова взяли реванш у челябинских волейболисток, завоевав бронзовые награды первенства России.

​Отметим, что в число лучших игроков турнира вошла подмосковная волейболистка Наталья Скумбина. Она была признана лучшей нападающей соревнований.

​Игры финального этапа первенства России по волейболу среди девушек до 16 лет прошли в Нижнем Новгороде с 20 по 31 марта. В борьбе за чемпионский титул сошлись 16 сильнейших команд со всей страны.Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.