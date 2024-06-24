сегодня в 17:15

Сборная Подмосковья по водному поло заняла первое место на спартакиаде учащихся

Ватерполистки из Московской области стали обладательницами золотых медалей XII летней Спартакиады учащихся, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​В финале подмосковные спортсменки со счетом 11:10 взяли верх над соперницами из Нижегородской области. Бронзовые медали Спартакиады записали на свой счет представительницы Челябинской области, одолевшие в матче за третье место сборную Ханты-Мансийского автономного округа — 9:7.

​В составе сборной Московской области выступали спортсменки региональной СШОР по водным видам спорта, а также подмосковного училища олимпийского резерва № 4: Алеся Германова, Александра Доломанова, Полина Иванова, Софья Иванова, Елизавета Куличихина, Анна Литвинова, Ульяна Яковлева, Анна Воронина, Полина Заковороднева, Злата Дрягина, Алиса Николаева, Полина Опарина, Анна Савченкова, Елизавета Тонких и Полина Усолкина.

Соревнования по водному поло в рамках XII летней Спартакиады учащихся проходили с 17 по 24 июня в спорткомплексе «Дельфин» Пензенской области. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.