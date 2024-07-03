Сборная Подмосковья по софтболу стала чемпионом спартакиады учащихся

Девушки из сборной команды Подмосковья удостоились золотых медалей финальных соревнований по софтболу в рамках XII летней спартакиады учащихся России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В заключительной встрече спартакиады спортсменки из Подмосковья сыграли с представительницами Москвы. Сборная Московской области уверенно взяла верх над соперницами из столицы. Финальный матч за главный трофей турнира завершился со счетом 6:2 в пользу подмосковных софтболисток.

​Бронзовые медали юношеской спартакиады по софтболу завоевала сборная Республики Крым. В матче за третье место крымчанки обыграли сборную Хабаровска.

​Соревнования состоялись 2 июля в городе Крымск Краснодарского края. В финальной части принимали участие десять сборных команд из: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Ростовской, Свердловской областей, из Хабаровского и Краснодарского края, а также из Республик Крым и Башкортостан. Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.