Сборная Подмосковья по регби стала победителем первенства России

сегодня в 17:58

Подмосковные спортсменки завоевали золотые медали на первенстве России по регби-7 среди юниорок до 19 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В первом матче группового этапа команда Подмосковья со счетом 45:0 одолела сборную Краснодарского края. Затем была повержена Московская академия регби — 43:7. И в заключительной игре в группе Б регбистки из Московской области взяли верх над соперницами из Республики Дагестан — 31:7.

​В матче ¼ стадии финала подмосковные спортсменки со счетом 27:0 переиграли сборную Кузбасса. В полуфинале они снова нанесли поражение сборной Дагестана — 24:0. И во встрече за звание победителя первенства страны Московская область оказалась сильнее Москвы. Противостояние завершилось со счетом 15:12.

​Отметим, что лучшим игроком турнира была признана Мария Науменко из сборной Московской области.

​Первенство России по регби-7 среди юниорок до 19 лет проходило с 19 по 21 сентября в городе Зеленоград. Турнир проводился в соответствии в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.