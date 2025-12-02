Сборная Подмосковья по регби стала победителем первенства России

сегодня в 17:14

Подмосковные спортсменки завоевали золотые медали на первенстве России по регби-7 среди юниорок до 20 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир собрал сильнейшие команды страны. Сборная Московской области выступала в группе Б вместе с командами из Дагестана и Калининградской области и уверенно прошла групповой этап, обеспечив себе выход в плей-офф.

В полуфинале подмосковные регбистки со счетом 26:12 переиграли сборную Республики Дагестан. В решающем матче турнира им противостояла команда Москвы. Финал получился напряженным, но спортсменки из Подмосковья проявили характер и вырвали победу – 12:10.

Таким образом, сборная Московской области стала победителем первенства России. На втором месте расположилась сборная Москвы, третье место заняла команда Республики Дагестан.

Под руководством тренеров подмосковной «СШОР по игровым видам спорта» Семена Лаврентьева и Дениса Фешина в составе сборной выступили: Татьяна Александрова, Дарья Дудорова, Арина Ленец, Дарья Науменко, Мария Науменко, Софья Романова, Ангелина Суминова, Александра Трофимова, Анна Фоменко, Анна Шуплякова, Азиза Янаева.

Первенство России по регби-7 среди юниорок до 20 лет проходило с 28 по 30 ноября в городе Саранск (Республика Мордовия). Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.