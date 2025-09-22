сегодня в 09:52

Сборная Подмосковья по кендо взяла 1 место на всероссийских Играх боевых искусств

Подмосковные спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на соревнованиях по кендо в рамках XVII всероссийских юношеских Играх боевых искусств, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Данный результат позволил сборной Подмосковья по кендо занять первое место в общекомандном зачете среди регионов РФ, участвующих в Играх. Второе место заняли представители Ивановской области. Замкнули тройку призеров спортсмены из Кемеровской области.

​В командных соревнованиях в возрастной категории от 11 до 14 лет победителями стали: Даниил Ворожейкин, Андрей Бахтов и Артем Гранков. В категории от 15 до 17 лет обладателями награды высшего достоинства стали Никита Покушев, Кирилл Данилов и Александр Ильин. В личном зачете победу отпраздновал Никита Покушев, «серебро» на счету Александра Ильина, а Андрей Бахтов и Кирилл Данилов пополнили копилку Московской области двумя бронзовыми медали.

​Все победители и призеры соревнований по кендо в составе сборной Московской области представляют муниципальный округ Егорьевск.

​Всероссийские юношеские Игры боевых искусств проходят в поселке Витязево Краснодарского края с 6 по 29 сентября. На Играх представлены 22 вида единоборств. Участие в них принимают свыше 7 тыс. спортсменов из России и зарубежных стран.

​Всероссийские юношеские Игры боевых искусств проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.