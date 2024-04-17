Сборная Подмосковья по гандболу стала победителем Всероссийских соревнований

В полуфинале турнира встретились две подмосковные команды — сборная региона и ГБУ МО «СШОР по игровым видам спорта». В этом матче сильнее оказались представители сборной Московской области. В другом полуфинале сыграли СШ «Тушино» (Москва) и ГБУ ДО АО «СШОР им. В. А. Гладченко» (Астрахань). В финал вышли представители Москвы. В игре за золотые медали всероссийских соревнований с минимальным счетом 18:17 победила сборная Московской области. В игре за бронзу ГБУ МО «СШОР по игровым видам спорта» со счетом 23:25 уступила астраханским гандболистам, как итог — четвертое место.

Член сборной Подмосковья Александр Носов стал лучшим правым полусредним турнира.

В финале турнира приняли участие 12 команд юношей до 14 лет из 12 регионов России. Всероссийские соревнования U-14 по гандболу среди команд юношей до 14 лет завершились 10 апреля в городе Салават.

Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.