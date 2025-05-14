Сборная Подмосковья по боулингу завоевала командный кубок чемпионата РФ

Подмосковные спортсмены завоевали кубок командного зачета, три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды на чемпионате России по боулингу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионами России 2025 года в личных соревнованиях стали Мария Кошель и Ярослав Золотухин. Звания вице-чемпиона удостоился Дмитрий Арнаутов.

​В парном зачете Глеб Золотухин и Ярослав Золотухин заняли второе место. Бронзовую медаль выиграли Игорь Вещунов и Ян Коршак. В соревнованиях среди женщин тройку призеров замкнули Мария Кошель и Варвара Грязнова. Также Мария Кошель в тандеме с Иваном Сазоновым стали вице-чемпионами России в смешанной парной дисциплине.

​В командных соревнованиях среди троек победу отпраздновали Мария Когель, Варвара Грязнова и Мария Шубырева. Среди мужчин почетное третье место заняли Иван Семенов, Иван Сазонов и Сергей Андреев.

​В «пятерках» среди мужчин серебряную медаль завоевали Иван Семенов, Иван Сазонов и Сергей Андреев, Глеб Золотухин и Ярослав Золотухин. Среди женщин на третью ступень пьедестала поднялись Мария Кошель, Варвара Грязнова, Алена Шарапова, Мария Шубырева и Людмила Агузарова.

Чемпионат России по боулингу проходил в городе Красноярск. В соревнованиях принимали участие 239 спортсменов из 17 субъектов РФ: Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Алтайский край, Красноярский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Волгоградская, Иркутская, Московская, Новосибирская, Свердловская, Омская, Томская, Тюменская области, ХМАО-Югра, Москва и Санкт-Петербург.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.