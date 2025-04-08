Сборная Подмосковья по бадминтону выиграла командное первенство России

Подмосковные спортсмены завоевали шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые медали на лично-командном первенстве России по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команда Подмосковья заняла первое место в командном турнире первенства, обойдя в турнирной таблице сборные Санкт-Петербурга, Москвы и Республики Татарстан.

​Также представители Московской области собрали весь золотой пьедестал личных соревнований. Захар Кель завоевал золотые награды в одиночном разряде и в тандеме с Матвеем Таволжановым в парном разряде. Среди девушек не нашлось равных Марине Тарасовой. Она заняла первые места: в одиночных и парных соревнованиях совместно с Анастасией Голубевой. Также Захар Кель и Марина Тарасова удостоились медали высшего достоинства в дисциплине «микст». Егор Брагин поднялся на третью ступень пьедестала по итогам одиночного разряда и на вторую по итогам парного в команде с Ильей Селезневым. Кроме того, Василиса Ицкова замкнула тройку призеров в смешанном парном разряде, выступая вместе с Ильёй Селезневым.

​Подмосковные спортсмены представляли городские округа: Щелково, Орехово-Зуевский, Коломна, Воскресенск и Одинцовский.

​Лично-командное первенство России по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет проходило с 1 по 7 апреля в спортивном комплексе «Борисоглебский» Раменского муниципального округа.

В соревнованиях принимали участие свыше 200 спортсменов из 24 регионов РФ. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.