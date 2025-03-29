Сборная Московской области победила в эстафете на чемпионате России по биатлону

​Квартет подмосковных биатлонисток завоевал золотую медаль в женской эстафете на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Для Подмосковья данная победа в национальном чемпионате является первой в истории сборной региона по биатлону.

​«Женская команда Подмосковья впервые в истории выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону! В составе команды выступили Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили и Кристина Резцова! Поздравляю!» — написал в своём телеграм-канале министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

​Подмосковная команда прошла дистанцию в 24 километра за 1 час, 17 минут и 36,1 секунды, зайдя по ходу гонки всего на один штрафной круг.

​«Для меня это первая зимняя женская эстафета (прим. — в составе сборной Московской области) и сразу победная. Будем считать, что я талисман этой команды, хоть я и пощекотала всем нервишки. В первую очередь мне запомнится наш настрой, обычно я хожу довольная, всех заряжая. Сегодня девчонки на пристрелке направили в позитивное русло, на работу», — прокомментировала итоги гонки Кристина Резцова в эфире телеканала «Матч ТВ».

​Второе место заняли представительницы Свердловской области Наталия Шевченко, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Тамара Дербушева. Их отставание от сборной Московской области составило 9,5 секунды.

​И на третью ступень пьедестала поднялись спортсменки сборной Белоруссии — Анна Сола, Ксения Воробей, Ирина Шаклеина и Динара Смольская. С двумя штрафными кругами они отстали от лидера на 40,2 секунды.

​Кроме того, в аналогичной эстафете среди мужчин (4 по 7,5 километров) сборная Московской области заняла четвёртое место. «Золото» на счету команды Тюменской области, за ними финишировали спортсмены из Белоруссии, а бронзовую награду выиграли биатлонисты Свердловской области. Однако результаты белорусской сборной не учитываются в официальном зачёте чемпионата России. Таким образом, в данном зачёте на третье место поднялись представители Подмосковья: Денис Иродов, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов и Алексей Зубарев. Подчеркнём, что ранее мужская сборная Московской области по биатлону никогда в своей истории не занимала призового места на чемпионатах России.

​Отметим, что днём ранее в рамках чемпионата России по биатлону Кристина Резцова из Подмосковья удостоилась серебряной медали в гонке преследования.

​Чемпионат России по биатлону проходит в городе Ханты-Мансийск с 26 по 30 марта. Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.