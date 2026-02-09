Сборная ГУФСИН России по Московской области заняла 2 место в смешанной эстафете по лыжным гонкам

В Самаре на территории спортивного комплекса «Чайка» прошла церемония награждения по итогам чемпионата Федеральной службы исполнения наказаний России по лыжным гонкам и служебному двоеборью, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

На торжественном закрытии присутствовали почетные гости — мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, участница 18 зимних Олимпийских игр Ирина Складнева и мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, выпускник Самарского юридического института ФСИН России, многократный чемпион России Игорь Усачев. От руководства ФСИН России участников приветствовал заместитель начальника Управления по работе с личным составом ФСИН России — начальник отдела организации профессиональной служебной и физической подготовки полковник внутренней службы Дмитрий Дмитриев.

Более 200 спортсменов из 39 команд территориальных органов, центрального аппарата и ведомственных образовательных организаций в течении 5 соревновательных дней боролись за звание лучших на лыжной трассе и стрельбе из боевого оружия. В состав сборной ГУФСИН вошли Евгений Байбородов, Лилия Васильева, Ильназ Закиров, Ольга Сергеева, Дмитрий Япаров.

В гонке на 5 км классическим стилем второе место заняла Ольга Сергеева, третье место — Лилия Васильева. На дистанции 5 км свободным стилем Лилия Васильева также заняла третье место. В напряженной борьбе команда ГУФСИН России по Московской области заняла второе место в смешанной эстафете 4 по 5 км.