Сатурн из Раменского выиграл первый матч сезона со счетом 4:3

Футбольный клуб «Сатурн» из Раменского 4 апреля открыл новый сезон домашней победой со счетом 4:3. Встреча после зимней паузы прошла в напряженной борьбе и порадовала болельщиков обилием голов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Матч стал первым официальным испытанием для команды после зимнего перерыва. Игра получилась динамичной и результативной: соперники активно действовали в атаке и создали множество опасных моментов. Судьба встречи решалась до финального свистка, а итоговый счет 4:3 закрепил преимущество раменской команды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.