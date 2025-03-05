Саночница из Подмосковья стала победительницей первенства России

Спортсменка из Подмосковья Дарья Олесик завоевала золотую награду на первенстве России по санному спорту среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дарья Олесик показала лучшее время в соревнованиях в дисциплине «одноместные сани» среди юниорок. Второе место заняла представительница Красноярского края Елизавета Журавлева. И на третьей ступеньке пьедестала почета расположилась Ксения Шамова из Пермского края.

Неделей ранее Дарья Олесик удостоилась двух медалей на чемпионате России по санному спорту. Она стала второй в соревнованиях на одноместных санях и третьей по итогам спринта на одноместных санях.

​Первенство России по санному спорту проходит с 4 по 5 марта в городе Сочи. Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.