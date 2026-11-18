Саночники Подмосковья завоевали три медали на «Молодежном Кубке» в Сочи

Спортсмены Московской области выиграли золото и два серебра на Всероссийских соревнованиях «Молодежный Кубок» по санному спорту. Турнир прошел с 12 по 18 ноября в Сочи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мария Посельская и Анастасия Зитта завоевали золото в соревнованиях двухместных саней среди юниорок. Матвей Баринов и Никита Смирнов стали серебряными призерами в аналогичной дисциплине среди юниоров. Все четверо представляют областной центр олимпийских видов спорта.

Еще одно серебро в командных соревнованиях выиграли Иван Рудак, София Пульникова, Матвей Баринов и Никита Смирнов.

Всероссийские соревнования «Молодежный Кубок» прошли с 12 по 18 ноября на санно-бобслейной трассе в Сочи в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.