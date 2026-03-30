Саночники из Подмосковья завоевали четыре медали чемпионата России в Сочи

Спортсмены Московской области выиграли две золотые и две бронзовые медали на чемпионате России по санному спорту, который проходит с 26 по 31 марта 2026 года в Сочи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Две награды высшего достоинства подмосковные саночники завоевали в женских дисциплинах. В соревнованиях двухместных экипажей победили Виктория Демченко и Олеся Михайленко, представляющие областной центр олимпийских видов спорта и СШОР Альберта Демченко в Дмитрове. Серебро и бронза достались спортсменкам из Москвы и Пермского края.

В заездах на одноместных санях среди женщин золото выиграла Дарья Олесик, а Виктория Демченко стала бронзовым призером. Второе место заняла представительница Пермского края.

Еще одну бронзовую медаль в копилку региона принес Павел Репилов, выступавший в мужских соревнованиях на одноместных санях. Победу и серебро в этой дисциплине завоевали спортсмены из Ленинградской области и Пермского края.

Турнир проходит в Сочи в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.