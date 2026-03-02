сегодня в 14:11

Саночники из Подмосковья взяли бронзу Спартакиады в Чусовом

Сборная Московской области завоевала бронзовые медали XIII зимней Спартакиады учащихся России 2026 года в соревнованиях по санному спорту. Награду в дисциплине «двухместные сани» среди юношей 16–17 лет получили спортсмены из Дмитрова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам стартов Матвей Баринов из СШОР «Истина» (Дмитров) в паре с Никитой Смирновым из СШОР Алберта Демченко «Дмитров» заняли третье место в дисциплине «двухместные сани» среди юношей 16–17 лет.

Победителями соревнований стали Артем Смирнов и Тихон Квасников из Краснодарского края. Серебряные медали завоевали Никита Туровский и Никита Малышев, представляющие Москву.

Соревнования проходили с 23 по 28 февраля 2026 года в городе Чусовом Пермского края. XIII зимняя Спартакиада учащихся России является одним из ключевых всероссийских стартов сезона и проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.