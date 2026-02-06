Саночники из Подмосковья откроют выступления на Олимпиаде-2026 в Милане

Саночники Дарья Олесик и Павел Репилов первыми из спортсменов Подмосковья выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в составе национальной сборной, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования по санному спорту на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 7 по 12 февраля. Павел Репилов выйдет на старт 7 и 8 февраля, а Дарья Олесик — 9 и 10 февраля. В турнире примут участие 106 спортсменов из 19 стран, которые разыграют пять комплектов наград.

В составе национальной команды на Олимпиаде Подмосковье представляют четыре спортсмена — это крупнейшая делегация от региона. По два спортсмена отправят Камчатский край, Санкт-Петербург и Татарстан, еще три атлета выступят за другие города.

16 февраля в соревнованиях по горнолыжному спорту выступит Семен Ефимов, а 21 февраля в дисциплине «масс-старт» на коньках — Анастасия Семенова. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.