Самбисты Подмосковья завоевали четыре медали на молодежном первенстве мира

Самбисты Московской области выиграли три золотые и одну серебряную медаль на молодежном первенстве мира в Салониках (Греция), которое прошло со 2 по 4 октября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Параскева Генералова из СШ «ЦДЮС» в Мытищах завоевала серебро в весовой категории свыше 72 кг среди девушек 14–16 лет. В четвертьфинале она победила соперницу из Казахстана со счетом 2:1. В полуфинале спортсменка досрочно завершила схватку с представительницей Сербии, выполнив болевой прием при счете 4:0. В финале Генералова уступила сопернице из Украины со счетом 1:4.

Ранее золото первенства выиграли Никита Стрельцов (до 64 кг) и Амин Ермолаев (до 71 кг) из СШОР по единоборствам в Королеве, а также Анастасия Бережкова (до 59 кг) из МАУ ДО «Спортивная школа» в Реутове.

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете с 33 золотыми, 11 серебряными и семью бронзовыми медалями. Турнир прошел со 2 по 4 октября в Салониках. В трех возрастных группах разыграли 55 комплектов наград. В соревнованиях участвовали 713 самбистов из 40 стран.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.